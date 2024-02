Francesco Totti e Noemi Bocchi insieme sul red carpet, tutti non hanno potuto fare a meno di notare un dettaglio: la famiglia si allarga?

Noemi Bocchi e Francesco Totti, ormai insieme dal 2022, si sono presentati alla premier del docufilm dedicato a Marcello Lippi. Ma sul red carpet a molti fan non è sfuggito l’outfit della giovane. Infatti, dalle foto scattate, sembra proprio che Noemi Bocchi abbia una pancina sospetta, molti sospettano che sia incinta. I fan di Francesco Totti sarebbero entusiasti di accogliere un nuovo piccolo romanista della loro grande famiglia.

Francesco Totti, 47 anni, e Noemi Bocchi, 35 anni, si sono conosciuti nel 2022 durante una partita di padel. La loro relazione è stata ufficializzata dopo la pubblicazione di alcuni scatti che li ritraevano insieme. Noemi Bocchi, fino a quell’anno sposata con Mario Caucci, con il quale ha due figli, lavora come flower designer. Francesco Totti, sposato per 17 anni con Ilary Blasi con cui l’ex capitano della Roma ha tre figli. Dopo il loro primo incontro, la coppia ha iniziato una relazione che a tutt’ora continua. Ma attualmente, potrebbe esserci una svolta in questa love story.

Infatti, sul red carpet a Roma, in occasione del docufilm dedicato a Marcello Lippi “Adesso vinco io”, l’ex capitano della Roma era accompagnato dalla sua dolce metà. Ciò che ha attirato l’attenzione dei fan, è l’outfit sfoggiato da Noemi. La giovane, ha optato per un abbigliamento diverso da suo stile. Infatti indossa un pantalone nero a vita alta, accompagnato da un top scintillante e una giacca nera oversize. Ma, dal pantalone, spunta una pancina sospetta che subito è stata notata dai fan della coppia.

Al momento, nessuno dei due smentisce la voce, e tra i fan, in fermento, già si festeggia per un possibile piccolo romanista. Viste i recenti problemi per la separazione tra Ilary Blasi e Totti, questa notizia potrebbe essere davvero particolare. Al momento, restiamo in attesa di ulteriori notizie riguardo la vicenda.