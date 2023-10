Ilary Blasi, la guerra dei Rolex con Francesco Totti: il giudice ha deciso

La guerra per i Rolex tra Ilary Blasi e Francesco Totti continua ad essere oggetto di numerose chiacchiere in rete. Nel corso delle ultime ore, è arrivata la sentenza da parte del giudice il quale si è occupato del caso. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

Secondo alcune indiscrezioni che si fanno sempre più insistenti, Francesco Totti potrà tornare di nuovo in possesso dei suoi preziosi orologi. Dunque, Ilary Blasi ha perso la causa civile e sarà costretta a restituire i Rolex al suo ex marito in quanto, quest’ultimo, è il legittimo proprietario.

Pertanto, secondo il giudice, il quale si è occupato del caso, la conduttrice de L’Isola dei famosi si sarebbe appropriata in modo illegittimo dei gioielli appartenenti all’ex capitano della Roma. A diffondere la notizia è stato il “Corriere della sera”, il quale riporta che la decisione del giudice è ormai ufficiale.



Qualche mese fa, esattamente a giugno 2022, la showgirl romana aveva sottratto di nascosto degli orologi del suo ex marito dalla cassetta di sicurezza. All’epoca, lei stessa sosteneva che si trattasse solo di un regalo. Inizialmente, la Blasi aveva affermato di averne presi sei o sette. Successivamente, ha cambiato versione dei fatti dichiarando di esserne in possesso solamente di due o quattro.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ilary Blasi (@ilaryblasi)

Francesco Totti tornerà in possesso dei Rolex

In ogni modo, la consegna dei Rolex dovrebbe avvenire il giorno venerdì 6 ottobre in una banca dell’Eur, non molto distante dalla villa in cui viveva la coppia. La Blasi dovrebbe portare con sé il suo avvocato mentre Francesco Totti potrebbe ricorrere ad un esperto per valutare se gli orologi sono veri e, quindi, scoprire un eventuale inganno. Nel caso in cui dovessero nascere eventuali problemi la causa potrebbe diventare penale.