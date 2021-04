Il regalo di Ilary Blasi per Francesco Totti, una sorpresa inaspettata

Ilary Blasi e Francesco Totti rappresentano una delle coppie più stabili del mondo dello spettacolo. Il loro amore dura ormai da 15 anni e la coppia, nonostante ciò, sembra essere più felice e innamorata che mai. In queste ultime ore il calciatore ha voluto condividere con i suoi followers la sorpresa inaspettata fatta dalla moglie Ilary.

Con i loro tre figli, Ilary Blasi e Francesco Totti costituiscono la coppia perfetta. Il loro amore dura da moltissimi anni e alla nuova conduttrice dell’Isola dei Famosi piace molto fare delle sorprese a suo marito. In queste ultime ore, è stato proprio il calciatore a mostrare a tutti l’inaspettata sorpresa di Ilary.

Uno video che ritrae un biglietto arancione sotto il cuscino e con la scritta ‘Ti amo’. Questa è la sorpresa che l’ex letterina ha preparato per suo marito. E proprio Francesco Totti ha voluto condividere questo momento con tutti i suoi followers pubblicando un’Instagram Stories.

Il brutto momento di Ilary Blasi e Francesco Totti

Il 2020 è stato senza dubbio un anno particolarmente complicato a causa della pandemia dovuta al coronavirus. La famiglia Totti ha dovuto fare i conti in prima persona con questo nemico invisibile. Infatti, il padre del noto calciatore ha perso la sua battaglia contro il coronavirus che lo ha portato via per sempre.

Inutile dire come sua moglie Ilary e i loro 3 figli sono stati vicini a Francesco per la scomparsa di suo papà a causa del Covid-19. Nel frattempo, Ilary Blasi ha preso in mano le redini della conduzione dell’Isola dei Famosi dopo l’addio di Alessia Marcuzzi.

Sono state molte le occasioni in cui Francesco Totti ha espresso il suo desiderio di volere un quarto figlio da sua moglie Ilary. La nota conduttrice, però, ha sempre sostenuto di non volere un altro erede. Per togliere ogni dubbio riguardo il desiderio di una quarta maternità, Ilary Blasi ha dichiarato: