Ilary Blasi, ecco la stilista che ha disegnato il vestito per la dodicesima puntata

Ieri sera è andata in onda la dodicesima puntata dell’Isola dei Famosi. Il reality dopo oltre un mese inizia ad entrare nel vivo. Mettendo per un attimo da parte le dinamiche del gioco, soffermiamoci sui look mozzafiato che la conduttrice Ilary Blasi sfoggia ad ogni puntata. Ieri Ilary ha indossato un abito lungo e dai colori chiari. Si tratta di un abito a sirena con maniche a palloncino e schiena scoperta, così come i fianchi.

Fonte: Mediaset

La parte dietro era legata con un fiocco nero. Come riporta Silvia Giacò su Instagram l’abito è firmato Lia Stublla. Gli orecchini, invece, sono di Bozart Bijour. Le scarpe sono del marchio Le Silla e il prezzo è di 486 euro. La giovane stilista originaria del Kosovo sta facendo molta strada. Dopo una lunga gavetta nel mondo della moda, ha fondato nel 2010 il suo marchio. Lei stessa ha raccontato di aver iniziato in una stanza del suo appartamento adibita ad atelier per ospitare amici e clienti. Poi è riuscita ad acquistare un appartamento e, con l’aiuto di un piccolo staff, a far crescere il suo progetto. Così nel 2017 ha aperto una vera e propria casa di moda con più di 40 dipendenti.

Non solo Ilary Blasi, Lia Stublla disegna abiti anche per Belen e Georgina Rodriguez. Ma il suo primo grande debutto è avvenuto nel 2018 sul red carpet degli Oscar vestendo l’ex assistente di Kim Kardashian, Stephanie Sheperd.

Fonte: Google

La puntata intanto ha visto l’eliminazione definitiva di Vera Gemma che con il 57% ha perso al televoto con Fariba.

Fonte: Mediaset

Prima di andare il fidanzato Jeda legge una lettera per lei: “Ciao amore, in quest’isola hai dimostrato che non sei solo la figlia di Giuliano Gemma. Sei una leonessa e lo sarai per sempre. Le persone dal di fuori sono sempre pronte a giudicare, ma l’età non conta quando il cuore comanda. Gli altri non potranno mai capire, sii sempre così unica e inimitabile, Vera di nome e di fatto”.