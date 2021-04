Jeda è diventato in modo indiretto uno dei protagonisti di questa edizione dell’Isola dei Famosi. Il ragazzo è fidanzato con Vera Gemma, naufraga molto eccentrica sull’Isola. Jeda lo abbiamo conosciuto in studio come appunto fidanzato di Vera e la differenza d’età tra i due è risaltata subito agli occhi di tutti. Tra i due sembra ci sia una bella storia d’amore nonostante i tanti anni di differenza. Jeda ha acquisito ovviamente anche lui popolarità sui social dove ogni tanto risponde alle domande dei suoi fan.

Dopo aver etichettato tutti i naufraghi come “lupi travestiti da agnellini“, qualche giorno fa un fan gli ha chiesto “Ma ti sei accordo che mentre parlavi Akash se la rideva?” e Jeda senza mezzi termini ha risposto:

“Ma uno che si fa un’operazione per cambiare il colore dei suoi occhi ti fa capire il personaggio”. E sotto il tag alla città di Casablanca dove è possibile fare questo tipo di interventi.

Akash Kumar e il mistero del colore degli occhi

Il caso del colore degli occhi di Akash tiene banco ormai da settimane. Nonostante il modello insista sulla veridicità del colore azzurro, in molti sono ad insinuare che si sia sottoposto ad intervento di chirurgia estetica.

“Non so perché la gente sostenga questo, non ho fatto alcun tipo di intervento. Questi sono i miei veri occhi, non porto neppure le lenti a contatto. Forse dobbiamo chiamare un chirurgo in studio per mettere a tacere tutti… mia madre ha addirittura postato sui social delle foto di me da bambino. Il colore dei miei occhi è naturale. Chi pensa il contrario si fa ingannare dal contrasto che c’è tra la mia pelle molto scura e gli occhi, che così risaltano di più. Ma sono i miei, identici a a quella di mia madre Tania” – ha ribadito ancora una volta Akash.