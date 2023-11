Ilary Blasi legge le critiche su “Unica”: “Cambiate canale”

Dopo l’uscita del suo docufilm “Unica”, Ilary Blasi è stata invasa da numerose critiche sui social. La conduttrice romana ha letto tutti i commenti negativi da parte degli haters ai quali lei stessa ha deciso di replicare. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Il giorno venerdì 24 novembre 2023 è uscito “Unica” su Netflix, il docufilm di Ilary Blasi in cui la showgirl svela tutta la verità sulla separazione con Francesco Totti. Nel dettaglio, attraverso il lungometraggio, la conduttrice romana ha voluto esporre la propria versione dei fatti ed ha svelato inediti retroscena in merito a tradimenti e mancanze con il suo ex marito.

Inutile dire che, nel corso degli ultimi giorni, questo docufilm è diventato oggetto di numerose chiacchiere in rete. Sembra che il web si sia diviso in due parti: c’è chi ha ritenuto che questo progetto sia stato “inappropriato” e “fuori luogo” e chi invece ha manifestato comprensione nei confronti della protagonista sostenendola nel suo racconto choc.

I commenti negativi degli haters sul docufilm di Ilary Blasi, “Unica”

In ogni modo, la Blasi, che da sempre sa bene come gestire le critiche, non ha dato peso a quanto detto dai suoi haters. Anzi, ha persino ironizzato su alcuni affermazioni :

Io arrogante? Se non vi piaccio cambiate canale.

La conduttrice romana ha letto alcuni commenti negativi rilasciati sul suo docufilm e non ci ha pensato due volte e rispondere:

A me Ilary Blasi non piace proprio nella conduzione di questo programma, ha una pazienza pari allo zero e un’arroganza nel porsi terrificante. E vabbè ci sta, non è che si può piacere a tutti: cambia canale

Qualcuno, per criticare l’ex moglie di Francesco Totti, ha anche citato Ivana Spagna:

Praticamente Ivana Spagna è Ilary Blasi tra qualche anno!

Questa è stata la risposta decisa e diretta della conduttrice: