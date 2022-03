Ilary Blasi, che look per la prima dell’Isola dei Famosi: “Tra Moira degli elefanti e Cicciolina”

Ha avuto inizio ieri sera l’Isola dei Famosi con al timone Ilary Blasi. La conduttrice negli anni scorsi ha sempre fatto parlare di sé con i suoi look e anche ieri non si è smentita.

Pronti via, alla prima inquadratura si è notato subito qualcosa di strano. Ilary per la prima puntata ha scelto un brillantissimo diadema sui capelli che le fascia la testa. In abbinamento un abito nero a collo alto che gli ha lasciato però scoperta la pancia.

Fonte: Mediaset

Il look è prezioso dalla testa ai piedi: al polso la telecamera ha inquadrato anche il bellissimo bracciale di diamante con i nomi dei tre figli.

Nicola Savino che sarà uno degli opinionisti in studio insieme a Vladimir Luxuria ha esordito dicendo: “Questo look mi piace, un po’ tra Moira degli elefanti e Cicciolina”.

E Ilary Blasi ha risposto secca: “È una citazione, un omaggio”. Dopo questo simpatico siparietto la puntata è entrata nel vivo. Come da tradizione i naufraghi per sbarcare sull’isola dovevano lanciarsi dall’elicottero in mare.

Il primo a farlo è stato ovviamente Alvin che è l’inviato dall’Honduras. Lui ormai è uno dei più longevi protagonisti del programma e non ha avuto problemi a farlo.

Fonte: Mediaset

Dopo di lui è stata la volta di Jeremia Rodriguez e suo padre Gustavo con Cecilia in studio a fare il tifo. “Mio padre e mio fratello sono molto simili e vanno molto d’accordo” – ha detto.

E poi ancora Carmen Di Pietro con il figlio Alessandro che l’ha buttata in acqua dall’elicottero. “Ho più paura di mamma che del tuffo, non c’è alcun paragone” – ha scherzato il giovane.

Sull’isola è sbarcata anche Ilona Staller in arte Cicciolina. Si tratta di un ritorno in televisione in nuova veste per lei che non ha mai partecipato ad un reality. E poi anche Clemente Russo con la moglie Laura Maddaloni. Il pugile però arriva sull’isola con una barca perché non può lanciarsi a causa del perforamento di entrambi i timpani.

“Hai paura, dì la verità. Ti senti tanto un macho e invece hai paura di buttarti dall’elicottero” – ha scherzato Vladimir.