Ieri giornata di Pasquetta con la diretta dell’Isola dei Famosi della nona puntata. Per il giorno speciale Ilary Blasi ha sfoggiato un look davvero particolare con un tubino nero. Ma ciò che ha messo in risalto il look è stato un reggiseno di cristalli indossato a vista come una collana.

Un look molto particolare che l’opinionista Nicola Savino ha così riassunto: “Eva Kant che ha rubato un reggiseno”.

Ilary Blasi ci ha abituati a grandi sorprese ogni volta che deve sfoggiare un look per la serata dell’Isola dei Famosi. Ieri sera ha indossato un lungo tubino nero total-black a collo alto, con le maniche corte e lo spacco laterale.

L’abito è firmato Alice+Olivia: si tratta del modello Kaylen ed è in vendita sul sito del brand al prezzo di 515 euro.

Fonte: Mediaset

Ma non è tutto perché la conduttrice per completare il look ha scelto un paio di scarpe nere con il tacco firmate Le Silla. E i capelli? Raccolti in un chignon tirato sulla nuca che l’hanno fatta sembrare Eva Kant, il famoso personaggio dei fumetti compagna di Diabolik.

E che dire del reggiseno indossato sopra al vestito? I particolari scintillanti sono un vero must per la Blasi. Ieri ha scelto di indossare un accessorio davvero inusuale.

Si tratta del top gold Courage del brand Foreva, in vendita sul sito del brand al prezzo di 160 euro. Un reggiseno di cristalli dorato da indossare a vista su un tubino nero, proprio come fatto da Ilary.

Che abbia lanciato l’inizio di una nuova moda dell’estate?

Intanto gli ottimi ascolti fatti registrare in questo inizio reality hanno spinto la produzione a prolungare la durata dell’Isola dei Famosi.

A lanciare l’indiscrezione è stata Blogo che ha annunciato come la produzione abbia deciso di premiare gli ottimi ascolti prolungando di 5 puntate la durata. Queste andranno in onda soltanto il lunedì e significa quindi che i naufraghi resteranno per altre 5 settimane sull’Isola.