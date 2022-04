L’isola dei famosi è il reality che va in onda su Canale 5 presentato da Ilary Blasi. Opinionisti di questa nuova edizione sono Vladimir Luxuria e Nicola Savino. Nelle ultime puntate le regole del gioco sono cambiate.

I naufraghi vengono divisi in due fazioni ben distinte: i Tiburon e i Cucaracha. Queste nuove regole hanno cambiato inevitabilmente anche gli equilibri all’interno dei gruppi. Qualcosa negli ultimi giorni è diverso.

I concorrenti vengono nominati e di conseguenza sono a rischio eliminazione. Chi viene fatto fuori, poi di fatto non torna in Italia, ma semplicemente spostato in un’altra Isola, quella della Playa degli sgamati. Li troveranno altri concorrenti, che prima di loro sono stati eliminati.

Così si concorre per le battute finali: dell’ultimo televoto con il quale, se si è eliminati, si decreta l’abbandono definitivo al reality. Punto di forza sono anche le prove per la scelta del leader. Ma ciò che i naufraghi attendono con più impazienza è la prova ricompensa, in cui spesso chi vince può mangiare un pasto completo.

Nel corso dell’ultima puntata abbiamo assistito ad una polemica. Protagonista è stato Nicolas Vaporidis, il quale viene accusato di aver finto un malore al termine della prova ricompensa solo per avere la possibilità di mangiare.

Infatti non è la prima volta che dei concorrenti fingono di avere dei giramenti di testa solo per poter racimolare anche solo qualche piccola razione di cibo.

A sollevare questo dubbio è stato Edoardo Tavassi, che in diretta ha messo in difficoltà sua sorella Guendalina rivelando che: “Ho detto che pensavo che avesse fatto come Guendalina che nella scorsa Isola ha fatto finta di stare male per poter mangiare“. A tale parole Nicola Savino e Vladimir Luxuria, opinionisti del programma, hanno simpaticamente sottolineato le accuse rivolte alla Tavassi, la quale con un sorriso sornione nega tutto.