L’Isola dei Famosi si appresta ad arrivare alla conclusione. Lunedì 31 Maggio è andata in onda la semifinale che ha sancito i nomi dei finalisti: Awed, Matteo Diamante, Valentina Persia e Beatrice Marchetti che si sono aggiunti ad Andrea Cerioli e Ignazio Moser. Per loro l’avventura sull’Isola è terminata e in occasione della finale che andrà in onda lunedì prossimo 7 Giugno saranno in studio a Milano da Ilary Blasi. E’ stata un’edizione tormentata quella di quest’anno con diversi ritiri per problemi fisici e ascolti che purtroppo nonostante anche nuovi ingressi non sono mai decollati.

La grande protagonista del reality è stata senza dubbio Ilary Blasi che con la sua simpatia e schiettezza è riuscita a guidare i concorrenti con estrema ironia. E poi cosa dire della sua bellezza con la moglie di Francesco Totti che ad ogni puntata ha sfoggiato abiti e look super eleganti. E lo stesso ha fatto in occasione della semifinale di lunedì scorso. Ilary si è presentata in studio in versione scintillante con un lungo abito di paillettes e delle scarpe tempestate di cristalli.

Ilary Blasi: il look per la semifinale dell’Isola

Ancora una volta per il suo abito si è rivolta alla maestria di Lia Stubila, brand che ha firmato diversi abiti indossati dalla Blasi nel corso di questi 3 mesi. Nella penultima puntata ha optato per delle scintillanti paillettes sui toni del marrone scuro, indossando un lungo e sinuoso vestito con corpetto con maniche lunghe, collo alto e spalline imbottite e un maxi spacco laterale che ha lasciato le gambe in mostra. Così facendo, la conduttrice ha fasciato la silhouette da urlo che da sempre la contraddistingue, spopolando con la sua innata sensualità.

Ma il lungo abito elegante non è stato l’unico particolare scintillante della serata. Perché la conduttrice ha abbinato sia le scarpe che i gioielli in un look eccezionale.

Ha infatti indossato delle preziose scarpe firmate Le Silla, per la precisione i décolleté Ivy con il tacco a spillo, un modello tempestato di cristalli in oro rosa. Qual è il loro prezzo? Sul sito ufficiale del brand vengono venduti a 1.092 euro. Ovviamente non potevano mancare dei maxi orecchini ovali di cristallo firmati Bozart. Per i capelli ha preferito tenerli sciolti e lisci.