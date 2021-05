La Regina Elisabetta è un’icona di stile. Da anni nelle sue uscite pubbliche è fedele ai suoi cappelli, i cappottini e la borsetta. Ma c’è un particolare ulteriore a cui a volte non ci si fa caso: le scarpe. Sua maestà infatti da oltre un secolo indossa sempre lo stesso modello di scarpe con tacco 5. Uniche variazioni sul tema sono gli stivali da pioggia che usa per andare in campagna. E’ raro che indossi scarpe diverse e firmate se non in rarissime occasioni.

Dietro le scarpe della Regina Elisabetta oggi c’è infatti un vero e proprio calzolaio personale e perfino un’assistente che le prova indossandole per lei in modo da farle prendere la forma del piede e renderle più comode. La produzione è fatta completamente a mano da Anello & Davide, una società di calzolai italiani con sede a Kensington. Le scarpe sono realizzate in pelle di vitello e in vernice nera, taglia 37, con la famosa fibbia di ottone. Il tacco misura rigorosamente cinque centimetri. Sua Maestà è una maniaca del risparmio: i ben informati dicono che in diverse occasione ha preferito far rifare i tacchi usurati piuttosto che rifarli nuovi.

Ma all’inizio della sua avventura sul trono la Regina Elisabetta si riforniva da un’azienda britannica, la Rayne che aveva guadagnato il “Royal Warrant” nel 1936. Si tratta di una specie di sigillo di approvazione che certifica le aziende che vestono la royal family.

Ma Rayne a un certo punto ha dismesso la produzione: siccome la Regina non voleva assolutamente cambiare modello di scarpe, ha deciso di affidarsi a un calzolaio in grado di riprodurle uguali. Ed ha scelto l’Anello & Davide.

Sua maestà ha sempre amato uno stile sobrio. Soltanto in un’occasione indossò delle scarpe firmate dal mitico designer Roger Vivier, fondatore dell’omonimo brand: nel giorno della sua incoronazione. Vivier in persona disegnò delle scarpe in pelle dorata con un disegno tempestato di rubini e un cinturino sul lato del piede.