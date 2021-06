Nel corso delle ultime ore si è conclusa l’edizione del 2021 de L’Isola Dei Famosi. Dunque, ieri sera è andata in onda la puntata finale del reality show più amato di sempre. Senza alcuna ombra di dubbio, Ilary Blasi ha subito colto l’occasione per sfoggiare il suo ultimo outfit. Ecco il look indossato dalla conduttrice per la grande finale.

Ieri sera 7 giugno 2021 è andata in onda la puntata finale de L’Isola Dei Famosi. Al timone della conduzione come sempre c’era la bellissima Ilary Blasi, una delle conduttrici più amate nel mondo dello spettacolo. La celebre showgirl ha dato il via alla finalissima del programma e nell’occasione ha indossato un look che ha lasciato tutti senza fiato.

Ilary Blasi non smette mai di stupire tutti i suoi fan. Durante questa edizione de L’Isola Dei Famosi la celebre conduttrice romana si è posta al centro dell’attenzione per i meravigliosi abiti indossati. In particolare, quello sfoggiato durante la finale del noto reality show non è passato in osservato al pubblico italiano.

In occasione della finalissima de L’Isola Dei Famosi, Ilary Blasi ha deciso di indossare un vestito in stile ballerina di flamenco. La particolarità dell’abito argento è la fantastica apertura a ventaglio sulla parte finale. La showgirl ha abbinato il tutto ad un paio di pendenti preziosissimi i quali ricordano una liscia di pesce.

Per quanto riguarda l’acconciatura la moglie di Francesco Totti ha deciso di tenere i capelli legati, un dettaglio che ha messo ancora di più in risalto il suo look. Ovviamente, sono stati numerosi i commenti dei fan sui social i quali hanno riempito di complimenti la conduttrice.

Ilary Blasi alla finale de L’Isola Dei Famosi: chi è il vincitore

A fare compagnia a Ilary Blasi durante la finale de L’Isola Dei Famosi non potevano mancare i tre opinionisti: Tommazo Zorzi, Iva Zanicchi e Elettra Lamborghini. La quindicesima edizione del noto reality show si è conclusa con la vittoria di Awed: il celebre youtuber italiano ha battuto Valentina.