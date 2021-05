L’esperienza sull’Isola dei Famosi è piuttosto pesante, rispetto agli altri reality si chiede infatti ai concorrenti uno sforzo fisico enorme e grossi sacrifici. Ai naufraghi viene data solo una porzione di riso al giorno, tutto il resto se lo devono procacciare da soli: proprio come su un’isola deserta.

In questa edizione, però, le limitazioni si stanno facendo sentire. I naufraghi sono deperiti, qualcuno ha abbandonato il gioco e i rimanenti non sono in forze. Tra tutti spunta il caso di Awed, forse il più evidente, lo YouTuber è visibilmente dimagrito.

Il concorrente è quello che ha perso chili più velocemente e da tempo i telespettatori gridano alla produzione di aumentare le dosi di cibo consentite. Oggi, dopo le ultime puntate, la produzione del reality ha preso finalmente una decisione.

Il comunicato è stato diramato intorno alle 16 e poi ripreso da tutti i giornali, su tuttogossip si può infatti leggere quanto sta accadendo sull’Isola dei famosi:

Il dimagrimento eccessivo dei concorrenti e i continui malori degli stessi hanno portato la redazione dell’isola dei famosi ad aumentare la razione di riso che viene consegnata ai concorrenti. Un gesto semplice che sicuramente aiuterà i naufraghi ad avere maggiori forze nel corso della loro avventura sulle spiagge dell’Honduras.

In un primo momento si è pensato ad un malore di Awed, il concorrente ha ora però sembra che non sia affatto svenuto. Se è vero che Andrea Cerioli ha rigettato dopo aver mangiato troppo velocemente ad una prova, anche Awed è stato poco bene a causa dell’ingordigia.

Ora ai ragazzi verrà dato più cibo e saranno assunti più integratori alimentari. Al momento anche Ubaldo Lanzo ha dovuto lasciare il reality per dei controlli medici. Finora in molti hanno abbandonato l’isola: Elisa Isoardi per un problema all’occhio, Ferdinando Guglielmotti, Beppe Braida Brando Giorgi e Paul Gascoigne.