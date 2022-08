Ilary Blasi si sta godendo gli ultimi sprazzi d’estate in vacanza in Croazia. La conduttrice dell’Isola dei Famosi dopo l’annuncio della separazione da Francesco Totti si è voluta allontanare molto dalla quotidianità.

E lo dimostrano le numerose vacanze che si sta dedicando. Ilary è volata prima in Tanzania insieme ai suoi tre figli, poi è stata a Sabaudia nella villa di famiglia. Il Ferragosto l’ha festeggiato nelle Marche nel paese natale dei suoi genitori. Ora invece si trova in Croazia insieme alla piccola Isabel, la terzogenita di lei e Francesco Totti.

Fonte: web

La piccola somiglia sempre di più a sua mamma tanto che da vicino sembrano due gocce d’acqua. Ilary, che è diventata molto attiva sui social, si sta mostrando felice e sorridente in compagnia di Isabel.

I video pubblicati nelle sue storie Instagram mostrano Ilary e Isabel divertirsi sullo yacht insieme a parte della famiglia e agli amici più cari.

Le due sembrano molto affiatate e sono state immortalate mentre fanno un bagno in acqua sorridenti o mentre corrono felici sulla spiaggia.

Ma anche per Ilary le vacanze e l’estate stanno per finire ed ha voluto salutare la stagione con una foto su Instagram. Ilary si è mostrata in tutta la sua bellezza in topless coprendosi soltanto con le mani. La didascalia sotto la foto in bianco e nero recita: “Goodbye summer”.

Tutto questo lontano da Francesco Totti che sta preferendo adottare la strada del silenzio e della riservatezza. Le uniche immagini insieme alla nuova fiamma Noemi Bocchi sono quelle catturate dai paparazzi che lo hanno immortalato sotto casa di lei in varie occasioni.

Terminate le vacanze sia per lei lei che per Francesco ora inizia un nuovo capitolo di questa storia: l’avvio delle pratiche per il divorzio. Gli avvocati sono già al lavoro per arrivare ad un compromesso. In ballo c’è l’enorme patrimonio che i due condividevano.