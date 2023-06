Ilary Blasi, mega sorpresa dopo la fine dell’Isola dei Famosi

Ilary Blasi ha archiviato da poco l’esperienza all’ultima Isola dei Famosi vinta da Marco Mazzoli. Questa di quest’anno è stata l’edizione peggiore da un punto di vista dello share televisivo con una media ferma ai 2,5 milioni di spettatori a puntata.

Anche la finale non è stata per niente vista dagli spettatori a discapito delle scorse edizioni. Tra gli addetti ai lavori c’è chi ha messo nel mirino Ilary Blasi parlando di un probabile siluramento da parte di Pier Silvio Berlusconi in vista della prossima edizione del programma.

Fonte: web

A raccontarlo è stato Dagospia che ha scritto: “Ilary è naufragata. Il flop de L’Isola dei Famosi, che ha chiuso con il record negativo di share, può costare caro alla Blasi. C’è il rischio che venga fatta fuori da Mediaset per la prossima stagione, anche se la forte amicizia con Silvia Toffanin può salvarla”. Adesso per lei sono iniziate le vacanze che saranno all’insegna dell’amore grazie a Bastian Muller che l’attende.

Qualche ora fa Ilary è tornata a casa a Roma da Milano dove era ubicato lo studio dell’Isola dei Famosi e una volta a casa ha trovato una splendida sorprese che ha documentato sui social.

Sul tavolo del soggiorno ha trovato un enorme un’enorme composizione di rose messo lì probabilmente da Bastian per accoglierla di ritorno da Milano.

Si tratta di una composizione firmata The Million Roses, brand statunitense che crea cofanetti di rose con spedizione in tutto il mondo.

All’interno del cofanetto regalato ad Ilary c’erano almeno 200 rose rosse stabilizzate e che quindi possono durare anche un anno. Il costo? Sul sito viene venduto a 1.499,95 euro e c’è la possibilità di personalizzarla. Insomma Bastian non ha badato a spese per il ritorno della sua dolce metà.