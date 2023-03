Ilary Blasi e Bastian a cena nel locale di Alex Nuccetelli: il commento di Totti

Nel corso della serata di giovedì 9 marzo, Ilary Blasi e il compagno Bastian Muller hanno deciso di cenare nel ristorante il “Tartarughino” il quale è gestito da Alex Nuccetelli. Quest’ultimo, è uno storico amico di Francesco Totti e fu proprio lui a presentare la showgirl romana al calciatore della Roma.

A gestire locale in questione è proprio Alex Nuccetelli, storico amico di Francesco Totti. Di recente, i rapporti tra la showgirl romana e il campione di body building si sono fatti sempre più complicati a seguito della querela firmata dalla conduttrice nei confronti dell’uomo. Nonostante questo, Ilary ha deciso lo stesso di cenare nel locale di cui il migliore amico di Francesco Totti è direttore artistico:

Ai microfoni di “Fanpage”, Alex ha raccontato ulteriori dettagli in merito alla questione. Queste sono state le sue parole:

Tutta Roma sa che lavoro lì, anche le amiche di Ilary che mi guadano sempre le storie. Non so se c’era Angelo (Marrozzini, il cugino di Francesco Totti, ndr) ma c’era sicuramente la moglie Giorgia. C’erano Ilary, Bastian, e le sorelle Silvia e Melory con i rispettivi compagni. Hanno prenotato con un cognome che non conosco. Non ci aspettavamo di trovarceli a cena. Mi è sembrata una dimostrazione di forza anche perché Roma è talmente grande…