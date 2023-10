Ilary Blasi mostra i nuovi occhiali di lusso: il prezzo è da capogiro

Dopo essere stata in Germania, Ilary Blasi mostra il suo ultimo acquisto di lusso sui social

Dopo essere tornata in Italia, dalla Germania e dall’Oktoberfest, Ilary Blasi ha mostrato il suo nuovo acquisto sui social a tutti i tuoi fan. Nel dettaglio, si tratta di un paio di occhiali di lusso. Ma a quanto ammonta il loro valore? Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Senza alcuna ombra di dubbio, Ilary Blasi è uno dei personaggi televisivi più popolari e chiacchierati sia nel mondo del web che nel mondo della televisione italiana. In occasione dell’Oktoberfest, la conduttrice de L’isola dei famosi è volata in Germania insieme al suo compagno Bastian Muller.

Da poco, l’ex moglie di Francesco Totti ha fatto ritorno in Italia e non ha resistito a mostrare il suo ultimo acquisto a tutti i suoi fan. Inutile dire, che celebre conduttrice è solita indossare vestiti, borse, scarpe e accessori di lusso a cui adesso ha aggiunto un nuovo paio di occhiali.

Stiamo parlando del modello super griffato di Philipp Plein il quale ha un costo di oltre 600 euro. Tale accessorio ha un valore così alto in quanto il contorno delle lenti è tempestato da piccoli cristalli. A mostrare il tutto ci ha pensato lei stessa attraverso una serie di foto pubblicate sulle sue Instagram Stories.

Tra gli accessori di lusso più amati da Ilary Blasi, spiccano anche i Rolex. Data la passione della conduttrice per tali oggetti di lusso, Francesco Totti le aveva regalato gli orologi griffati i quali attualmente sono contesi tra i due in tribunale.

Ilary Blasi in Germania: il look per l’Oktoberfest

In occasione dell’Oktoberfest, Ilary Blasi ha deciso di organizzare un viaggio in Germania insieme al suo compagno Bastian Muller. Per presenziare all’evento la conduttrice de L’isola dei famosi ha deciso di indossare il vestito tradizionale bavarese, il dirndl e due boxer braids, ovvero la tipica acconciatura fatta con le trecce le quali partono dall’inizio dell’attaccatura dei capelli.