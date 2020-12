Il Natale si avvicina e anche se quest’anno sarà un po’ diverso rispetto agli altri anni, bisognerà comunque provare a viverlo con serenità sapendo che si sta iniziando ad intravedere la luce in fondo al tunnel. Nelle case si sta iniziando a preparare l’albero e anche alcuni personaggi dello spettacolo si stanno dedicando alla cura dell’addobbo casalingo. Una di queste è Ilary Blasi che, complice il fatto che si è lasciata alle spalle l’incubo Covid-19 che aveva colpito la sua famiglia qualche settimana fa, ha voluto fare le cose in grande.

Fonte: Instagram

La moglie di Francesco Totti sta trascorrendo la maggior parte delle giornate chiusa in casa e ieri sui social si è divertita a mostrare come ha dato il via ai festeggiamenti. Vestitosi con un elegante maglione rosso ha ordinato dei dolcetti a tema gustosissimi. Si è rivolta ad un locale di Roma, facendosi mandare a casa tre Eat Box piene di cookie, pandorini, mini panettoni glassati, torroni, christmas donuts, soldatini di cioccolato e altre squisite dolcezze natalizie.

Fonte: Instagram

Ilary Blasi: il costo di queste box

Il tutto è stato documentato sui social tramite le storie Instagram. Ma agli occhi vigili degli utenti non sono passate inosservate il costo di queste scatole. La più economica viene venduta 30 euro ed è quella con i biscotti a forma di omino pan di zenzero da decorare con glasse e perline commestibili. C’è poi quella da 75 euro con muffin, ciambelle e il soldatino e infine la variante “White Christmas” da 90 euro con meringhe, bon bon e segnaposti in bianco.

Insomma, a quanto pare la Blasi non ha intenzione di badare a spese per questo Natale visto che ha speso quasi 200 euro di dolci solo per festeggiare l’inizio delle festività. Intanto nei giorni scorsi è arrivata anche un importante notizia professionale per Ilary. Da febbraio condurrà la quindicesima edizione dell’Isola dei Famosi.