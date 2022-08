Ilary Blasi, il particolare alla mano non è sfuggito ai fan: ecco la foto incriminata

Ilary Blasi si sta godendo le vacanze dopo la fine dell’Isola dei Famosi e della storia d’amore con Francesco Totti. La conduttrice dopo l’annuncio della separazione dal marito è prima volata in Tanzania con i figli, poi si è recata a Sabaudia nella villa di famiglia.

Infine qualche giorno in montagna sulle Dolomiti e il Ferragosto festeggiato nelle Marche nel paesino d’origine dei suoi genitori insieme alla sorella Melory e al marito e alla figlia di lei.

Fonte: Instagram

Ilary Blasi ha deciso di mostrarsi molto sui social in questo periodo sicuramente non facile per lei. Le storie Instagram sono infatti quotidiane così come gli aggiornamenti su come trascorre le sue giornate. Nel paesino marchigiano in tanti l’hanno riconosciuta chiedendo una foto poi ripostata su Instagram.

Ma in un recente selfie allo specchio in tanti hanno notato un particolare. Sulla mano di Ilary manca la fede nuziale. Segnale inequivocabile che ormai Francesco Totti non è più presente nella sua vita.

Ma attorno a lei aleggia il gossip sul misterioso uomo che avrebbe mandato dei messaggi poi letti da Totti. In molti attribuiscono a questa scoperta uno dei motivi della separazione. Una scoperta che ha poi visto Totti legarsi a Noemi Bocchi.

Negli ultimi giorni sia il Corriere della Sera che Dagospia hanno fatto il nome di Cristiano Iovino, personal trainer milanese. Sarebbe lui il ragazzo che messaggiava con Ilary e con cui c’è un’amicizia speciale.

“Ilary Blasi via dalla pazza folla. Dopo il soggiorno sul lago di Baires, la conduttrice continua a depistare tutti e per quanto riguarda il presunto flirt con Cristiano Iovino nessuna valida conferma anche se un’attrice rossa di capelli e amica di Melory, sorella della Blasi, avrebbe confermato questa amicizia speciale” – si legge su Dagospia.