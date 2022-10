Ilary Blasi provoca Totti: il gesto all’esterno del negozio Rolex

La separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti pare proprio che si concluderà in tribunale. Vani i tentativi di riconciliazione, la palla ora passa al giudice che dovrà stabilire chi pagherà il prezzo più alto in questo divorzio milionario.

A quanto pare Ilary avrebbe richiesto cifre altissime all’ormai ex marito, comprese le borse che l’ex capitano della Roma ha portato via come ripicca al presunto furto dei rolex messi a segno dalla Blasi e come detto nella famosa intervista al Corriere della Sera.

Fonte: Instagram

La vicenda dei rolex è tornata di moda ieri quando Ilary ha postato una storia su Instagram molto provocatoria. La conduttrice e showgirl si è immortalata all’esterno di un negozio della famosa marca di orologi della capitale mimando con la mano il gesto che si fa quando si vuole mettere a segno un furto.

Il riferimento è stato chiaramente nei confronti di Totti e della sua storia del furto dei rolex. Ma non è tutto perché Ilary ha taggato proprio il pupone nella storia insieme a Striscia la Notizia e all’amica Francesca Manzini.

E non è un caso nemmeno la persona che Ilary ha incontrato poco dopo: l’amica Alessia Solidani che secondo Totti avrebbe un ruolo di primo piano nei presunti tradimenti di Ilary perché faceva da tramite tra l’ex moglie e la nuova fiamma.

Totti, compleanno in compagnia di Noemi nel ristorante dove chiese a Ilary di sposarlo

Intanto Totti ha deciso di non nascondersi più e ha festeggiato i suoi 46 anni facendosi immortalare nel famoso ristorante di Santa Severa in quella che è stata la prima uscita pubblica con Noemi Bocchi. Ironia della sorte, quello è lo stesso ristorante dove Francesco chiede all’ormai ex moglie di sposarlo.

Gli scatti sono stati pubblicati dal settimanale Diva e Donna. Presenti alla festa a sorpresa organizzata da Noemi tutti i suoi amici più cari e i figli della coppia: i due più grandi di lui e i due di lei. Assente solo la piccola Isabel di 6 anni.