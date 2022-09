Noemi Bocchi paparazzata a Roma: ecco il prezzo da capogiro del suo look

Dopo le numerose voci in circolazione, ormai la notizia sembra essere ufficiale: Francesco Totti e Noemi Bocchi sono una coppia a tutti gli effetti. Ieri l’ex capitano giallorosso ha compiuto 46 anni ed ha deciso di festeggiare il suo giorno speciale con una cena blindatissima insieme agli amici, ai figli e alla sua nuova fiamma.

In seguito alle notizie riguardo la relazione con Francesco Totti, Noemi Bocchi è senza ombra di dubbio uno dei bersagli preferiti dai paparazzi. Nel corso delle ultime ore il settimanale ‘Chi’, diretto da Alfonso Signorini, ha paparazzato la nuova compagna di Francesco Totti con un look dal prezzo da capogiro. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Noemi Bocchi paparazzata senza Totti e con un look dal valore di 4mila euro

Il giornale diretto da Alfonso Signorini ha pubblicato alcune foto che ritraggono la nuova fidanzata del calciatore da sola. Oltre al look sfoggiato dalla donna, un altro dettaglio non è passato inosservato.

Si tratta del SUV elettrico di casa Volkswagen ID.5, l’automobile che sponsorizza l’ex calciatore. Oltre a far notare questo fatto, il settimanale ‘Chi’ non ha potuto fare a meno di mettere in evidenza il look sfoggiato dalla nuova fidanzata di Francesco Totti. Nel dettaglio, Noemi Bocchi indossa una borsa che porta la firma di Louis Vuitton abbinata ad una una cintura Hermes e a degli stivali Chanel.

Un look decisamente da urlo ma che di certo non è alla portata di tutti. Stando alle indiscrezioni, pare che solamente gli stivali Chanel indossati da Noemi Bocchi abbiano un costo di circa 2500 euro.

Se a questo prezzo, si aggiungono poi quelli della borsa e delle scarpe, si arriva ad una somma di circa 4mila euro. Per quanto riguarda la macchina, invece, voci in circolazione affermano che l’auto guidata da Noemi Bocchi, SUV elettrico di casa Volkswagen ID.5, sarebbe un regalo dell’ex capitano giallo rosso.