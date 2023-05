Ilary Blasi, quanto guadagna a L’Isola Dei Famosi? Ecco svelata la cifra da capogiro

Anche quest’anno Ilary Blasi è al timone della conduzione della nuova edizione de L’Isola Dei Famosi. Da qualche anno, numerosi sono i telespettatori i quali si sono chiesti quanto sia il guadagno percepito dalla celebre conduttrice. A soddisfare i più curiosi ci ha pensato il giornalista Ivan Rota per “Dagospia”. Scopriamo insieme la cifra da capogiro.

Senza alcuna ombra di dubbio, Ilary Blasi è una delle conduttrici più amate e stimate nel mondo della televisione italiana. A distanza di un anno, la donna ha fatto il suo ritorno sul piccolo schermo con la nuova edizione de L’Isola Dei Famosi. Al fianco della conduttrice troviamo anche Vladimir Luxuria e Enrico Papi i quali sono presenti studio in qualità di opinionisti. Ovviamente non può mancare Alvin, l’inviato in Honduras che si occupa di accompagnare i naufraghi nel loro percorso.

Ma quanto guadagna Ilary Blasi per condurre L’Isola Dei Famosi? A rilasciare qualche inedita dichiarazione in merito alla questione è stato il giornalista Ivan Rota per “Dagospia”.

Stando ad alcune indiscrezioni che si fanno sempre più insistenti, l’ex moglie di Francesco Totti otterrebbe una cifra molto importante la quale si aggira intorno ai 300.000 euro. Queste sono le parole che si leggono sul portale:

Stando ad alcune voci di corridoio , la conduttrice Ilary Blasi, che ha condotto L’Isola dei Famosi per molte edizioni, ha guadagnato circa 300.000 euro per ogni edizione del programma.

Attualmente non siamo a conoscenza della veridicità di tale notizia poiché non è giunta nessuna conferma da parte della diretta interessata. Infatti né Ilary, né gli autori del programma non hanno mai svelato pubblicamente qual è il guadagno che lei stessa percepisce dalla conduzione del reality show in onda su canale 5.