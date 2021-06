Anche l’edizione di quest’anno dell’Isola dei Famosi è giunta al termine. Finalmente, Ilary Blasi, adesso che l’esperienza di conduzione del reality (con tutta l’emozione e lo stress che comporta) è finita, ha deciso di tirare le somme di questo reality.

Ilary conduceva il programma dallo studio mentre in Honduras era stato mandato l’inviato Massimiliano Rosolino. I fan non hanno potuto fare a meno di notare che spesso la moglie di Totti ha lanciato moltissime frecciatine all’inviato in Honduras in tutto il corso del programma. Massimiliano, dal canto suo, ha sempre incassato queste battute con il sorriso e senza arrabbiarsi.

Nell’intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano, Ilary, tra le altre cose, ha parlato anche di Rosolino. Infatti, sul conto dell’inviato, la Blasi ha detto: “Devo ammettere che all’inizio con lui ero un pochino in difficoltà, in particolar modo tra segnali e ritardi…Poi abbiamo iniziato a giocarci e a scherzarci. Così lui si è rilassato. E poi devo dire che il suo essere a volte così impacciato è diventato una sorta di vero e proprio marchio di fabbrica e punto di forza”.

Ilary Blasi ha scelto di parlare anche di uno dei grandi affetti che fanno parte della sua vita. La conduttrice e Silvia Toffanin sono molto amiche da diverso tempo. Le due si erano conosciute nel programma di Gerry Scotti: Passaparola. Entrambe hanno iniziato la loro carriera in quello studio e, passando molto tempo a stretto contatto, tra loro è nato un legame indissolubile. Nonostante questo, la Blasi non nomina spesso la sua amica e ai microfoni del giornale ha voluto spiegare il motivo.

Queste le parole della conduttrice: “Stiamo crescendo insieme, è bello ma non è una cosa di cui parlo sempre … Perché sembra che uno voglia giocarsi questo rapporto tipo bonus. Lei scherzando mi dice che non parlo mai di lei nelle interviste. Non perché io non voglia ma sembra sempre un argomento un po’ ‘scomodo’. Se qualcuno allude ad altro me ne frego, tanto per i detrattori o lavoro perché sono la moglie di Totti o perché sono amica di Silvia”.