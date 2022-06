Nicolas Vaporidis ha una fidanzata: conosciamo meglio Ali

Malgrado avesse rivelato di essere single, il cuore di Nicolas Vaporidis batte per Ali

Nel corso delle ultime settimane a L’Isola Dei Famosi, Nicolas Vaporidis ha dichiarato di essere fidanzato. Malgrado al principio del programma l’attore avesse rivelato di essere single, il suo cuore batte per Ali con cui ha iniziato una storia d’amore a Londra. Conosciamo meglio la sua fidanzata.

Di recente Nicolas Vaporidis è finito al centro della cronaca rosa. Questa volta a rendere l’attore protagonista di un gossip sono state alcune dichiarazioni che lui stessa ha rilasciato a L’Isola Dei Famosi. Il naufrago ha rivelato di essere fidanzato con Ali soltanto nel corso delle ultime settimane.

Sin dal suo ingresso nel programma condotto da Ilary Blasi, Nicolas Vaporidis ha cercato di mantenere segreto il nome della sua fidanzata per proteggerla dalle telecamere. Tuttavia, con il passare del tempo e a causa della lontananza, l’attore non ha più resistito.

In occasione di una lettera ricevuta proprio da lei, il naufrago è scoppiato in lacrime e successivamente ha rivelato il suo nome, Ali. Queste erano state le sue parole:

Non ho mai incontrato una persona così. Questo tipo di sentimenti non ero abituato a viverli, ero abituato male. Quando ho conosciuto lei, ho visto qualcosa che qualche anno fa non ero capace di vedere.

Per quanto riguarda la vita privata di Ali, non siamo a conoscenza di molte informazioni a riguardo. Sappiamo che la ragazza ha i capelli biondi, vive a Londra e preferisce stare lontano dalla luce dei riflettori. Tuttavia, a dare ulteriori dettagli in merito alla sua storia e alla sua personalità è stato Vaporidis il quale ha rivelato: