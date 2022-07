Ilary Blasi a Sabaudia senza Totti: brindisi e selfie in spiaggia

Dopo la vacanza in Madagascar insieme ai figli Ilary Blasi ha fatto ritorno in Italia per godersi il relax sulle coste nostrane. E dopo 20 anni quest’anno Ilary è a Sabaudia senza Francesco Totti.

La conduttrice dell’Isola dei Famosi ha scelto la località laziale per godersi ulteriori giorni di relax insieme alla sua famiglia. E il tutto è stato immortalato da lei stessa sui social. Non è un mistero che da quando ha annunciato la separazione da Francesco Totti Ilary sia diventata molto più attiva su Instagram dove immortala diversi istanti della giornata.

Fonte: web

In una spiaggia invasa dai paparazzi che sapevano della presenza della Blasi, Ilary ha immortalato prima la discesa in spiaggia e poi ha dato indizi sulla colazione con cornetto e caffè rigorosamente con vista mare.

Ieri mattina è stata vista a San Felice Circeo prima di fare ritorno nel pomeriggio a Sabaudia in compagnia della sorella e dello zio. Oltre ai numerosi paparazzi anche diversi bagnanti hanno riconosciuto Ilary e gli hanno chiesto foto e autografi.

Ilary con assoluta educazione ed un sorriso non si è sottratta ai fan. Ed infine in serata via all’aperitivo sotto l’ombrellone a base di vino bianco e patatine. Presenti diversi amici come si evince dalle storie Instagram dove si vedono diverse mani intente a brindare.

Insomma Ilary ha deciso di documentare molto sui social questa prima estate senza Francesco Totti.

Indiscrezioni sull’ex capitano della Roma vogliono invece Totti convivere già con Noemi Bocchi.

“Francesco è andato via di casa. Vive ufficialmente con Noemi, sua nuova compagna. Ma adesso spetterà a lui trascorrere le vacanze coi figli e lo farà mantenendo un patto: non ci sarà Noemi insieme con loro. Per le presentazioni ci vuole (molto) tempo.” – si legge su The Pipol Gossip.