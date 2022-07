Da quando Francesco Totti e Ilary Blasi hanno annunciato la loro separazione occhi puntati anche su Noemi Bocchi, presunta nuova fiamma dell’ex capitano della Roma.

I due sono stati beccati in diverse occasioni insieme e anche se non sono ancora usciti allo scoperto pare che non ci siano dubbi sulla loro relazione. Del passato di Totti ovviamente tutto è quasi noto essendo un personaggio pubblico, quello di Noemi Bocchi lo stiamo scoprendo man mano.

Fonte: web

Oggi si è scoperto che Noemi quando era molto giovane ha avuto una storia d’amore con l’ex tronista di Uomini e Donne ed oggi uno dei postini di C’è posta per te più amati dal pubblico: Gianfranco Apicerni.

A confermare la relazione è stato lo stesso Gianfranco raggiunto dai giornalisti del settimanale Di più.

“Un amore giovanile, il nostro, che ricordo con piacere perché è coinciso con uno dei periodi più belli della nostra vita” – ha svelato il postino. Una storia che è durata 2 anni.

“Anche se ritengo non ci sia niente di male a parlare del nostro amore, non vorrei crearle problemi” – ha voluto specificare Gianfranco.

Dopo la storia con lui, Noemi ha poi conosciuto Mario Caucci che ha sposato e per 10 anni è stato suo marito e padre dei suoi due figli. Mario nei primi istanti in cui uscì la notizia di una possibile relazione tra la ex moglie e Totti commentò in questo modo:

“Totti ha tutta la mia comprensione, io so bene cosa c’è oltre l’immagine di mia moglie. Penso che da tutta questa storia, se vera, c’è solo lei che può trarre un vantaggio mediaticamente, mentre al Capitano tutta la mia comprensione”. Da quando poi sono uscite le foto insieme e pare non ci siano dubbi sulla storia d’amore, Caucci ha preferito non rilasciare più dichiarazioni.