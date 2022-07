Ilary Blasi scappa all’estero con i figli dopo la separazione: cosa sta accadendo

Domenica scorsa Ilary Blasi e Francesco Totti hanno comunicato la loro separazione. Entrambi sono usciti con un comunicato a distanza di pochi minuti in cui hanno reso noto la fine del loro matrimonio.

Se Ilary è stata molto diretta annunciando semplicemente la fine del matrimonio dopo 20 anni, Francesco si è spinto oltre confessando di aver provato fino all’ultimo a salvare il matrimonio ma alla fine la separazione era diventata inevitabile.

Ilary dopo l’annuncio ha rotto il silenzio sui social ed ha postato alcune storia Instagram che la ritraggono lontano dall’Italia. Come anticipato anche dalle indiscrezioni de Il Messaggero Ilary dopo l’annuncio della fine del matrimonio con Francesco Totti è volata all’estero in Madascagar.

Ilary Blasi è volata in Madagascar con i figli

La conduttrice dell’Isola dei Famosi ha postato alcune storie su Instagram in cui si vede insieme alla sorella e ai suoi tre figli Cristian, Chanel e Isabel. Una vacanza comunque già programma e in solitaria per staccare la spina dopo l’esperienza dell’Isola dei Famosi e anche per allontanarsi dal clamore mediatico che lui e Totti stanno vivendo in questi giorni.

Fonte: Instagram

Intanto iniziano già a circolare le prime indiscrezioni sulla separazione tra i due. Ilary dovrebbe restare nella villa dell’Eur da 25 vani valutata oltre 10 milioni di euro con campo da padel e piscina e resterebbe a viverci con i suoi 3 figli.

Francesco invece starebbe cercando casa sempre ovviamente nella capitale e a quanto pare dovrà staccare mensilmente un assegno per la ex moglie a diversi zeri. L’ex capitano della Roma dovrebbe anche liquidare le quote societarie della moglie presenti nella Number Five srl e nella Società sportiva Sporting Club Totti. La prima si occupa di promozione di attività commerciali, la seconda ha l’obiettivo di diffondere lo sport dilettantistico gestendo il centro “Totti Sporting Club”, a Ostia.

Per il resto, come sottolineato sempre da Il Messaggero, la coppia è in separazione dei beni.