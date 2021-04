Ilary Blasi scintille in studio con Akash Kumar. E lui pubblica: “Li ho asfaltati”

Akash Kumar ha fatto parlato molto sull’Isola dei Famosi e anche dopo la sua eliminazione. Giusto qualche settimana fa durante una diretta aveva detto di non conoscere la conduttrice Ilary Blasi. “Ma non è vero che ho rancore per Ilary. Se devo dire io non so nemmeno chi sia lei. Perché se non fosse la moglie di Francesco Totti io non saprei nemmeno chi sia. Penso che Totti sia un grande uomo, un capitano e lo stimo. A chi mi critica dico, andate voi a fare la metà di quello che ho fatto io che faccio moda da quando avevo 6 anni” – queste le sue parole.

Fonte: Instagram

Ebbene, ieri il modello è arrivato in studio per la prima volta da quando è ritornato dall’Honduras e ovviamente la conduttrice ha voluto togliersi qualche sassolino dalla scarpa.

“Ciao Akash, come va? Benvenuto. Io sono Ilary Blasi, perché mi sa che non mi conoscevi tanto, quindi ho deciso di ripresentarmi”.

“Stai bene? Hai dovuto aspettare, prima di venire qua, per le norme anticovid, giusto?”. “Sì, 14 giorni. Sto bene, oggi ho lavorato sono un po’ stanco” – ha risposto il modello. “Ah sei stanco… non ci hai fatto un favore a venire qui, no?” – ha risposto nuovamente Blasi.

Poi ha proseguito: “L’Isola dei Famosi ti ha cambiato? Sei un nuovo Akash ora? Allora me devo ripresentare. Sono sempre Ilary Blasi“. Insomma Ilary ha voluto togliersi una bella soddisfazione.

Fonte: Mediaset

Ilary Blasi poi decide di cambiare discorso

Poi Ilary ha cambiato argomento per chiedergli la sua opinione sui naufraghi: “Elisa Isoardi ancora non ha tirato giù la maschera. Spero che vinca Paul Gascoigne”.

Fonte: Mediaset

Ma poco dopo aver parlato con la conduttrice e aver avuto un breve screzio con Tommaso Zorzi, Akash ha pubblicato una strana storia dicendo: “Raga, siamo ancora qua. Asfaltati. Ho asfaltato…“. Chi avrebbe asfaltato? Non è molto difficile immaginare a chi fosse indirizzata, come la prenderanno i diretti interessati?.