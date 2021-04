Tommaso Zorzi ha un flirt con un tipo famoso? Le dichiarazioni

Periodo davvero d’oro per Tommaso Zorzi, il noto influencer e vincitore del Grande Fratello VIP sta davvero facendo carriera. Il giovane è ormai un affermato opinionista dell’Isola dei Famosi e conduce un programma tutto suo, cosa manca?

Beh, a sua detta l’amore! Il ragazzo è noto per i suoi sfortunati incontri amorosi, ma che le cose siano cambiate dopo la partecipazione al reality? secondo alcuni sì, sembra che il giovane abbia un flirt in corso con un personaggio noto.

E no, non si tratta di Gabriel Garko: seppur il gossip intorno all’attore ha infiammato il web per qualche giorno, non sarebbe lui il fortunato. Si tratterebbe di un ragazzo che sarebbe dovuto entrare nella casa del Grande Fratello VIP che all’ultimo ha cambiato programma.

A svelare il nome de giovane è stato Santo Pirrotta ad Ogni Mattina: si tratterebbe di Alex di Giorgio il noto campione olimpico che anche prima di entrare nella casa aveva espresso il suo pensiero su Tommaso Zorzi:

Non sono fidanzato. Penso che sia una persona estremamente intelligente e intraprendente. Ha saputo fare della sua personalità un lavoro e questo gli fa onore. Credo che all’interno del GF Vip sia lui che traini tutto il gruppo, creando dinamiche interessanti.

Secondo il racconto di Santo Pirrotta, tra i due potrebbe esser nato qualcosa e racconta:

“Tommaso Zorzi ora sta facendo tante cose belle in televisione, ma devi sapere che Alfonso Signorini mentre lui era in Casa gli aveva promesso una sorpresa. Dato che aveva sbirciato un po’ l’Instagram di Tommaso, aveva visto che lui continuava a mettere like ad un nuotatore bellissimo, Alex Di Giorgio e lui lo voleva fare entrare nella Casa. Poi è slittato. Devi sapere che finalmente Tommaso e Alex sono riusciti a bersi questo famoso bicchiere di vino. Si sono incontrati a Milano. Su Instagram non c’è traccia, né un post né una storia: come mai non hanno voluto testimoniare questo incontro, dato che posta tante storie al giorno? Lo scopriremo nelle prossime settimane?”