Ilary Blasi è reduce da una strana esperienza, avuta con l’ultima edizione dell’isola dei famosi. Il reality non è riuscito ad appassionare il pubblico come in altre edizioni, questo soprattutto per il fatto che i personaggi, davvero di spicco, sono stati pochi.

Questo dettaglio è stato messo in evidenza anche da Maurizio Costanzo. Di recente, Ilary ha deciso di raccontare molto di sé durante un’intervista ai microfoni del settimanale FQMagazine. La Blasi ha raccontato gli esordi della sua carriera, rivelando che tutto è iniziato come un gioco. Il suo sogno, dice scherzando, era aprire un banco di frutta e verdura.

Queste le parole al riguardo della conduttrice: “Un’amica di mia madre aveva un’agenzia che faceva casting per la pubblicità. Bionda, occhi azzurri, sembravo svedese. Chiesero a mia madre di farmi provare, da lì ho iniziato. Non so se predestinata è il termine giusto, mi sembra di essere sempre stata davanti a una telecamera. Facevo tantissimi provini per la tv ma venivo sempre scartata”.

E ancora: “Mi scartarono a Paperissima, ma anche come velina per Striscia la notizia. Mi ero data Passaparola come ultima opportunità, se non fosse andata avrei mollato. È stata una chiave di accesso a un sogno, partivo per Milano speranzosa e li facevo tutti. Quella volta andò bene, mi presero”. Le chiedono di parlare della rivalità con Alessia Marcuzzi. Ilary Blasi rivela che tra loro non c’è nessun tipo di scontro e anzi la sente molto vicina, essendo entrambe romane.

Poi spiega che la TV non è fondamentale per lei: “Io mollo prima, prima che mi mandano via. Scappo prima. Non sono bulimica di tv. Era il mio obiettivo farla però non amo fare tutto ed essere sempre presente, mi sono presa delle pause quando ero incinta della mia terza figlia, ho lasciato programmi di successo. Mi piace scegliere e fare quello che sento, sicuramente sono privilegiata e fortunata perché posso permettermelo”.