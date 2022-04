Ilary Blasi, lo sfottò nei confronti di Barbara D’Urso non è passato inosservato. Tensione a Mediaset?

Ilary Blasi sempre più convincente in queste prime puntata dell’Isola dei Famosi. La conduttrice scatenata riesce con il suo umorismo a portare avanti la serata in maniera impeccabile.

C’è stato un episodio accorso nella scorsa puntata che ha fatto discutere sui social. Ilary parlando con Carmen Di Pietro e la sua ossessione per il cibo ha risposto alla naufraga tirando in ballo la famosa frase di Barbara D’Urso.

“Carmen, il tuo cuore è prima dei tuoi figli e poi del cibo, come direbbe Barbara D’Urso“. Quel “col cuore” diventato ormai marchio di fabbrica della D’Urso ad ogni fine puntata.

E la diretta interessata qualche giorno fa ha voluto proprio ringraziare Ilary per la chiamata in causa. A Pomeriggio 5 Barbara ha mandato in onda il frame della Blasi mentre recita la sua frase celebre.

Fonte: web

“Non sapevo di questa citazione! Comunque Ilary fa troppo ridere” – ha commentato la D’Urso. Ma sui social c’è chi ha visto un pizzico di sarcasmo nelle parole di Ilary.

Patrizia Bonetti, causa milionaria per le ustioni all’Isola dei Famosi

Intanto arrivano aggiornamenti sulla naufraga Patrizia Bonetti che ha lasciato l’isola dopo le ustioni riportate durante la prova del fuoco. Da allora la Bonetti non si è più vista sull’Isola ed ha fatto già il suo ritorno in Italia.

Secondo quanto trapela sui social da Alessandro Rosica – L’investigatoresocial, la Bonetti è pronta ad agire per vie legali contro la società di produzione del programma, la Banijay Italia, chiedendo un risarcimento danni da 1 milione di euro.

Patrizia a dire il vero voleva rientrare in gioco, il fidanzato invece, un uomo molto facoltoso che vive a St. Moritz, avrebbe preso il primo aereo per l’Honduras e convinto la giovane a tornare in Italie per denunciare il programma.