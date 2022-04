L’Isola dei Famosi è senz’altro il reality più duro tra tutti. I naufraghi oltre a stare senza cibo devono affrontare prove durissime.

Patrizia Bonetti ha eseguito proprio con la prova del fuoco, sfidandosi con Roberta Morise. La ragazza però ha riportato gravi ustioni dopo la prova.

Ieri sera, Ilary Blasi, ha infatti fatto notare la sua assenza spiegando:

Come vedete adesso manca qualcuno. Ho una comunicazione importante per voi. Tra i naufraghi manca Patrizia Bonetti, che la scorsa puntata si è battuta con la prova del fuoco superando i suoi limiti. Si è scottata, però mi dicono che sta bene e per precauzione la teniamo sotto osservazione in infermeria, ma lei non vede l’ora di tornare lì da voi. Quindi tutto ok“

Tuttavia, le cose sembrano essere piuttosto cambiate da ieri sera e in primis è il Il Messaggero ad annunciare il ritiro “Patrizia Bonetti abbandona L’Isola per ustioni. Di lei ha parlato la scorsa puntata Ilary Blasi dicendo che Patrizia stava bene, ma ieri il file Bonetti non è stato proprio aperto in diretta. oggi si alzano i rumor e pare proprio che Patrizia abbia abbandonato il reality e stia già tornando in Italia“

Giuseppe Porro, inoltre, ha spiegato che l’agenzia della donna avrebbe anche chiedo un risarcimento: