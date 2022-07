Ilary Blasi sgamata: “Quelle sono le sue mani”. Ritorno di fiamma?

Non passa giorni che non ci siano aggiornamenti sulla vicenda separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. La coppia come ormai noto ha annunciato circa 3 settimane fa la separazione dopo 17 anni di matrimonio.

Ilary è volata in vacanza subito dopo l’annuncio insieme ai figli, di Totti se ne sono perse un po’ le tracce. Se Ilary è diventata molto più partecipe sui social dove pubblica aggiornamenti quotidiani su ciò che fa mettendosi in mostra in spiaggia o durante un aperitivo con gli amici, Totti invece si è trincerato dietro un silenzio tombale.

Fonte: web

C’è da dire però che le ultime indiscrezioni parlano di un Totti furioso che sarebbe pronto ad uscire allo scoperto dopo le ultime notizie uscite sulla coppia.

A quanto pare Ilary avrebbe assoldato un investigatore privato per provare il fatto che Totti portava la figlia Isabel a casa di Noemi.

Totti avrebbe preso malissimo queste notizie e starebbe pensando di chiarire in prima persona la faccenda.

Francesco Totti non ha ancora ufficializzato la sua relazione con Noemi Bocchi anche se tra gli addetti ai lavori nessuno ha dubbi. Per lui ora iniziano le vacanze in compagnia dei figli e come deciso Noemi non ci sarà.

A quanto pare non è ancora il momento delle presentazioni ufficiali. Certo i fan della coppia sperano ancora in un ritorno di fiamma e i più sognatori alcuni giorni fa hanno commentato la foto di Ilary pensando ad un dietrofront della coppia.

Ilary ha pubblicato delle storie Instagram in cui si vede brindare con un calice di vino insieme ad un’altra persona. Ad essere inquadrati sono soltanto i calici e le mani. Se da un lato c’è la mano di Ilary, dall’altra si nota una mano maschile.

In tanti hanno intravisto in quella mano della familiarità proprio con Francesco Totti urlando a gran voce al ritorno di fiamma. Niente di tutto ciò, si trattava probabilmente di qualche amico o familiare in vacanza con lei a Sabaudia.