Noemi Bocchi in vacanza: ecco il dettaglio che non è passato inosservato dopo la pubblicazione degli scatti

La presunta nuova fidanzata di Francesco Totti è stata coinvolta in un equivoco che non è passato inosservato

Dopo la notizia della separazione dopo ben 17 anni di matrimonio, Ilary Blasi e Francesco Totti sono diventati i personaggi più chiacchierati di questa ultima estate. Entrambi sono stati coinvolti in un polverone mediatico senza fine. In particolar modo le pagine di cronaca rosa hanno attribuito all’ex calciatore un flirt con Noemi Bocchi.

In questi ultimi giorni il nome di Noemi Bocchi sta occupando ampio spazio nei giornali di cronaca rosa. Le voci della nascita di una storia d’amore tra Francesco Totti e la giovane si fanno sempre più insistenti, anche se i diretti interessati non hanno mai confermato né smentito il gossip in circolazione.

In queste ultime ore la nuova presunta fidanzata di Francesco Totti è stata coinvolta in un equivoco che non è passato inosservato. Su Instagram gli utenti non hanno potuto fare a meno di notare di due video che ritraggono la 34enne in vacanza. Peccato però che la protagonista dei filmati non è Noemi Bocchi. I numerosi account fake creati a nome della nuova presunta fidanzata di Francesco Totti hanno fatto sì che due influencer venissero confuse per la 34enne.

Noemi Bocchi e gli scatti della vacanza: FanPage risolve l’equivoco

A risolvere l’equivoco ci ha pensato FanPage. Il sito ha ricostruito la vicenda in ogni minimo dettaglio ed è riuscito a svelare l’identità delle ragazze protagoniste dei filmati in questione. Queste sono state le parole del portale a riguardo:

Il filmato in cui compare la donna in bici , donna che non è Noemi, appartiene a Gaia Consalvo, travel storyteller, ed è stato girato a Limone sul Garda. Il secondo, quello in cui Noemi sarebbe in barca, è stato invece originariamente postato sul profilo Instagram Sailingadhara e poi falsamente attribuito alla presunta nuova fiamma di Francesco Totti.

Dunque mistero risolto. I video di cui tanto si sta parlando in questi ultimi non sono stati pubblicati da Noemi Bocchi ma due influencer spacciate per lei dagli utenti del popolo della rete. Ricordiamo che il profilo Instagram della presunta nuova fidanzata di Totti è privato e conta circa 3mila followers.