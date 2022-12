Ilary Blasi si scatta un selfie con il chirurgo plastico: sul web è polemica

Dopo essere stata paparazzata in compagnia di un altro uomo, Ilary Blasi finisce di nuovo al centro della cronaca rosa. Questa volta a rendere la showgirl romana protagonista di un gossip è stata una foto che la ritrae con un noto chirurgo plastico. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Mentre sui social si scatenano i rumors circa la sua presunta liaison con un noto imprenditore di nome Sebastian, Ilary Blasi si mostra sui social con un noto chirurgo plastico. La stessa conduttrice ha condiviso un selfie sui social a causa del quale è finita nel mirino delle polemiche.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ilary Blasi (@ilaryblasi)

La conduttrice de L’Isola Dei Famosi è apparsa sui social insieme a Giulia Cervelli. Si tratta di celebre medico chirurgo specializzato in igiene e Medicina Preventiva e Medicina Estetica. Tuttavia, sembra che l’immagine in questione non sia stata di grande gradimento agli utenti del web i quali hanno sollevato numerose polemiche. In molti non hanno potuto fare a meno di intervenire lasciando commenti di cattivo gusto sotto il post su Instagram. Per esempio qualcuno ha scritto:

Dovrebbe cambiare chirurgo.

L’ex moglie di Francesco Totti non si è sottoposta a nessun ulteriore intervento di chirurgia estetica. La donna ha solo fatto ricorso al counturing. Si tratta di un trattamento di make up che le risaltano gli zigomi in queste foto per le quali è stata accusata. In ogni modo, la Blasi ancora non ha replicato alle numerose polemiche.

Ilary Blasi ha un nuovo amore

Nel corso degli ultimi giorni, Ilary Blasi è stata paparazzata insieme ad un altro uomo. Stando alle immagini pubblicate da “Chi Magazine” sembra che la donna abbia archiviato in modo definitivo la storia d’amore con l’ex calciatore. Queste sono le parole che si leggono sul giornale diretto da Alfonso Signorini: