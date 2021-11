Ilary Blasi sui social con la borsa da 300mila euro

Ilary Blasi è sempre molto attiva sui social dove mette in mostra cosa fa nel corso della giornata. In attesa di nuove opportunità in tv, la moglie di Francesco Totti qualche giorno fa ha mostrato la sua borsa dal valore incredibile. Nelle storie Instagram Ilary ha mostrato il suo look per la sera. Dinnanzi ad un abito bianco, la conduttrice ha abbinato l’esclusivissima borsa a tracolla Kelly Hermés Himalaya che è uno dei capi più costosi al mondo.

Fonte: Instagram

Questo modello di borse sono molto ricercate soprattutto tra i vip e qualche mese fa anche Chiara Ferragni si era fatta vedere a Milano con la sua Himalaya Niloticus Crocodile Binkin 30. Questa di Ilary invece è il modello Kelly. Il suo valore? Ben 300 mila euro. Ma come mai costano così tanto queste borse? Perché sono realizzate in pelle di coccodrillo. Questa sfoggiata da Ilary è bianca con sfumature scure ai lati. E’ stata ispirata alle montagne innevate dell’Himalaya.

La chiusura è tempestata di diamanti: è un vero pezzo da collezione per pochi. Il primo modello realizzato è stato proprio la Birkin, solo in seguito al successo della prima collezione, la maison francese ha deciso di proporre ai clienti fedeli alcuni esemplari in coccodrillo bianco anche del modello Kelly.

A maggio 2017 Christie’s Hong Kong ha battuto un esemplare alla cifra record di 347mila euro circa (293mila sterline). Insomma Ilary ha sfoggiato questa borsa con totale nonchalance quando con il suo valore si potrebbe benissimo comprare un appartamento.

Diverse persone hanno criticato questo mostrare tanto sfarzo sui social. Critiche ingiustificate visto che Ilary non ha rubato nulla a nessuno. E se può permettersi questo capo così esclusivo è solo grazie al suo lavoro. Detto questo quindi non è che tutte le critiche mosse nei suoi confronti siano in realtà frutto dell’invidia?