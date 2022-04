Ilary Blasi: strepitosa con il look total black all’Isola Dei Famosi. I dettagli che non sono passati inosservati

Giovedì sette aprile 2022 è andata in onda la seconda puntata dell’Isola Dei Famosi. In occassione della diretta Ilary Blasi ha sfoggiato un look total black super elegante e raffinato. Scopriamo insieme i dettagli dell’outfit della celebre conduttrice.

Ilary Blasi non smette mai di stupire tutti i suoi fan. Di recente la nota presentatrice è finita al centro della cronaca rosa. Questa volta a renderla protagonista di un gossip è stato il suo outfit indossato durante la sesta puntata dell’Isola Dei Famosi andata in onda giovedì sette aprile 2022.

Senza alcuna ombra di dubbio, Ilary Blasi è una delle conduttrici più amate e stimate all’interno del mondo dello spettacolo. Anche in questa nuova edizione dell’Isola Dei Famosi, la moglie di Francesco Totti è al timone della conduzione.

Sul palco dell’Isola Dei Famosi, la showgirl si mostra sempre a tutti i suoi telespettatori con outfit super sofisticati e raffinati. In occasione della sesta puntata del programma, la moglie di Francesco Totti ha deciso di sfoggiare un look total black in cui l’eleganza ha fatto da padrona.

In particolare, Ilary ha indossato un completo nero costituito da un top a spalline scoperte che le donava un effetto di dama anni 700 e i pantaloni a zampa di elefante. Questi ultimi le scendevano morbidi e mettevano in risalto le sue bellissime gambe.

Ilary Blasi indossa i polsini-gioiello all’Isola Dei Famosi

La celebre conduttrice ha abbinato il tutto ad un paio di tacchi dello stesso colore del vestito. Tuttavia un dettaglio non è di certo passato in osservato ai fan. Si tratta dei polsini-gioiello in tinta con l’intero outifit. Il suo look è stato apprezzato da tutti i suoi fan i quali hanno riempito di complimenti la showgirl sui social.