Francesco Totti e Ilary Blasi: gli auguri separati a Isabel

La presunta crisi tra Francesco Totti e Ilary Blasi continua a far rumore sul web, i due hanno fatto separatamente gli auguri a Isabel

Nel corso delle ultime ore è giunta una notizia riguardante Francesco Totti e Ilary Blasi che ha lasciato il mondo del web a bocca aperta. La figlia dell’ex calciatore e la showgirl ha compiuto sei anni e in occasione del suo compleanno i suoi genitori le hanno fatto gli auguri ma questa volta separati. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Francesco Totti e Ilary Blasi sono finiti di nuovo al centro della cronaca rosa. Questa volta a rendere la showgirl e l’ex calciatore protagonisti di un gossip sono stati alcuni rumors emersi a seguito del compleanno della loro figlia Isabel. Ecco tutti i dettagli.

La presunta crisi tra Francesco Totti e Ilary Blasi continua a far rumore sul web. Nonostante l’ex calciatore e la showgirl abbiamo smentito i rumors che circolavano sulla loro vita sentimentale, sui social emergono alcuni indizi che sembrano dimostrare tutto il contrario.

Tra questi ultimi ci sono gli auguri fatti separatamente alla loro figlia Isabel in occasione del suo sesto compleanno. A differenza degli anni precedenti, sia Ilary che Totti hanno scritto una dedica allora loro figlia ognugno sul proprio profilo Instagram. L’ex calciatore ha scritto:

Auguri luce dei miei occhi. Buon compleanno….6!.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ilary Blasi (@ilaryblasi)

Senza alcuna ombra di dubbio, anche la nota showgirl ha augurato buon compleanno a sua figlia Isabel pubblicando una foto sul suo account social. Nella didascalia ha scritto:

Tanti auguri amore mio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesco Totti (@francescototti)

Francesco Totti e Ilary Blasi in crisi: la presunta fiamma dell’ex calciatore

Non è tutto. Tra i dubbi che sembrano confermare la presunta crisi c’è anche quello che risale allo scorso 5 marzo, quando Totti è stato immortalato all stadio olimpico poco distante da Noemi Bocchi. Quest’ultima sarebbe la sua nuova presunta fiamma, così come fa sapere “Dagospia”. I due avrebbe una relazione segreta già da molto tempo.