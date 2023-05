Ilary Blasi, in studio un ospite a sorpresa: ecco di chi si tratta

Ieri è andata in onda la sesta puntata dell’Isola dei Famosi e per Ilary Blasi c’era in studio una persona molto cara. La diretta si è aperta con un primo piano sulla conduttrice che indossava una tuta aderente e nera stile cat woman.

Subito dopo la regia di Roberto Cenci ha inquadrato una persona nel pubblico e sui social sono subito partiti i commenti. Di chi si trattava? Si trattava del figlio Cristian che era in studio con la fidanzata Melissa Monti. Entrambi diciassettenni, hanno condiviso sui social le foto della loro “vacanza milanese”.

Fonte: web

Una piccola inquadratura di pochi secondi ma quanto basta per intuire che quella persona era molto cara ad Ilary. I social si sono scatenati a commentare la presenza di Cristian in studio insieme alla fidanzata. Vedremo se ci sarà anche nelle prossime settimane.

Altro ritiro all’Isola dei Famosi

Intanto la puntata di ieri ha visto il sesto ritiro da quando è iniziata l’Isola. Ad essere costretto a tornare a casa è stato Paolo Noise che lascia dopo che l’avevano già fatto Marco Predolin, Claudia Motta, Simone Antolini, Alessandro Cecchi Paone e Fiore Argento.

Paolo ha lasciato per motivi di salute. Era stato portato via la scorsa notte per accertamenti, poi insieme ai medici ha deciso che non poteva più continuare. “Adesso sto bene, non ho dormito tutta la notte, credo che lascerò parlare il cuore e scusate se faccio fatica a esprimerlo” – ha detto Paolo.

I più tristi per l’addio il compagno d’avventura Marco Mazzoli che è corso ad abbracciarlo in lacrime. Paolo lo ha incitato a vincere anche per lui e si è congedato dicendo: “Porterò con me un’esperienza umana incredibile e dei ricordi straordinari, mi rimarrà il magone di non aver potuto vincere…perché vincevo bast**di! E’ stata l’esperienza più bella della mia vita” – ha detto scherzando.