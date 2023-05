Isola dei Famosi, Paolo Noise sta male: scatta il ricovero per il naufrago

Lo spirito dell’Isola dei Famosi sta mettendo a dura prova i naufraghi di questa nuova edizione. Qualche ora fa è emersa la notizia secondo cui Paolo Noise ha avvertito un malore. Lo speaker radiofonico è stato visitato dai medici i quali hanno pensato di ricoverare il naufrago in una struttura accogliente. Scopriamo insieme quali sono le sue attuali condizioni.

Paolo Noise colpito da un malore all’Isola dei Famosi. La notizia è stata resa pubblica dall’amico e collega Fabio Alesi. Lo speaker de Lo zoo di 105 ha spiegato che a seguito del malore avvertito, il naufrago è stato sottoposto a tutti gli accertamenti necessari per valutare le sue condizioni di salute.

Nonostante il reality condotto da Ilary Blasi sia iniziato da poco, i naufraghi hanno avvertito sin da subito le drastiche condizioni in cui sono costretti a vivere in Honduras. La scorsa settimana Marco Predolin ha lasciato il gioco dopo aver scoperto che i suoi esami del sangue non sono risultati idonei per poter rimanere sull’isola.

Da qui la decisione degli autori dell’Isola dei Famosi di far tornare Predoni in Italia. Anche Nathaly Caldonazzo qualche giorno fa non si era sentita bene e anche in questo caso un medico è stato costretto ad intervenire per valutare le sue condizioni di salute. La notizia del malore della naufraga ha destato non poche polemiche.

Sono stati molti coloro che hanno suggerito agli autori del reality di non doverla includere nel cast a causa della sua eccessiva magrezza. Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire se Paolo Noise riuscirà a tornare sull’isola dopo il malore avvertito nella giornata di ieri. Noi vi terremo sicuramente aggiornati.