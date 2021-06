Nel corso delle ultime ore è arrivata una notizia riguardante Ilary Blasi che ha fatto emergere molte chiacchere in rete. Si tratta della lite che la famosa conduttrice ha avuto qualche anno fa con Fabrizio Corona durante una puntata del Grande Fratello Vip. Scopriamo insieme cosa ha dichiarato la celebre showgirl italiana.

Ilary Blasi non smette mai di stupire tutti i suoi fan. Questa volta la moglie di Francesco Totti ha portato alla luce un retroscena riguardante la lite avuta qualche anno fa con Fabrizio Corona. Si tratta di una discussione che all’epoca creò un vero e proprio scandalo sia nel mondo del web che in quello dello spettacolo.

Una recente intervista di FQMagazine ha visto come protagonista Ilary Blasi. Una delle conduttrici più amate della televisione ha ripercorso i momenti più significativi della sua carriera. Tra questi ultimi c’è anche quello riguardante la lite con Fabrizio Corona al Grande Fratello Vip.

La moglie di Francesco Totti ha dichiarato di quanta confusione ci fosse dietro alle quinte durante quel diverbio e di come tutto fu improvvisato. Queste le sue parole:

Quello che avete visto non era preparato, anzi, se l’avessi detto a qualcuno non me l’avrebbero mai fatto fare. Avevo solo chiesto agli autori di poter dire delle cose, lui sosteneva che io avessi posto un veto sulla sua presenza invece era il contrario, io lo volevo fortemente. C’era scompiglio dietro le quinte, sono partite chiamate, mi facevano segno di chiudere ma in quel momento me ne sono fregata, ho usato un mezzo pubblico per un fine privato. Per me quello non era più il reality era la mia vita, era una cosa tra me e lui.

Non è tutto. Nel corso dell’intervista Ilary Blasi ha rilasciato anche un’altra dichiarazione. Si tratta della sua decisione di abbandonare la conduzione del Grande Fratello Vip:

Non lo dico per vanto, sono stata io sempre a lasciare. Quando prendo una decisione difficilmente torno indietro. Certo, ci vuole coraggio perché conduci programmi di successo, in questo periodo non è facile mollare, però dopo tre anni ho sentito la necessità di dire basta.

Senza alcuna ombra di dubbio, la showgirl romana non poteva rinunciare a parlare de L’Isola Dei Famosi, programma in onda su canale cinque. In particolare la donna ha parlato dei suoi tre opinionisti: Tommaso Zorzi, Iva Zanicchi e Elettra Lamborghini: