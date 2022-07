Francesco Totti e Ilary Blasi stanno vivendo la loro prima estate da single dopo quasi 20 anni insieme. La coppia ha ufficializzato la separazione qualche settimana fa.

Ilary è scappata prima in Tanzania insieme ai figli per una breve vacanza lontano dai riflettori. Francesco invece ha preferito restare a Roma.

Ora la conduttrice dell’Isola dei Famosi è a Sabaudia insieme ai figli nell’enorme villa vista mare di famiglia dove da 20 anni trascorreva le vacanze insieme a Francesco Totti.

Fonte: web

Ilary ha deciso di intraprendere una strada diversa a livello comunicativo diventando molto più attiva sui social. Ogni giorno tiene informati i suoi fan su come va la giornata e si mostra sempre in forma, sorridente postando scatti in costume o sulla spiaggia in compagnia della piccola Isabel.

Indiscrezioni dicono che per il prossimo autunno Ilary potrebbe anche decidere di trasferirsi a Milano per esigenze lavorative. Con lei potrebbe portare i figli ed allontanarsi definitivamente da quell’ambiente che inevitabilmente la porta a pensare ancora all’ex capitano della Roma.

Poi all’occorrenza a lei resterebbero sempre l’enorme villa all’EUR e la casa a Sabaudia.

Francesco Totti invece ha scelto la strada del silenzio. Dopo l’annuncio della separazione non c’è stata alcuna uscita pubblica e anche sui social si mostra molto poco.

A quanto pare nei suoi progetti c’è quello di andare a vivere insieme alla sua nuova fiamma Noemi Bocchi. Indiscrezioni dicono che i due sarebbero già sotto lo stesso tetto. Non è chiaro se i due siano a Roma o se partiti per una vacanza romantica da soli.

Ma a breve l’ex calciatore della Roma dovrà allontanarsi momentaneamente da lei per andare in vacanza con i suoi figli. Gli accordi a quanto pare sono chiari: non dovrà esserci Noemi con loro. Non è ancora il tempo delle presentazioni.