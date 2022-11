Ilary Blasi, un noto presentatore le dà della ‘caciottara’: di chi stiamo parlando

Ilary Blasi non smette mai di far parlare di sé. Nel corso delle ultime ore il nome della conduttrice dell’Isola dei Famosi è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Il motivo? Pare che un noto volto della televisione italiana abbia dato della ‘caciottara’ all’ex moglie di Francesco Totti. Scopriamo insieme di chi si tratta.

Tutti ricorderanno la lite che qualche anno fa vide come protagonisti Ilary Blasi e Fabrizio Corona. In quell’occasione la conduttrice era al timone del Grande Fratello Vip e si ritrovò al centro di un’accesa lite con l’ex re dei paparazzi, al quale Ilary rivolse l’attributo di ‘caciottaro‘. Oggi un noto presentatore del piccolo schermo italiano ha pensato di rivolgere lo stesso aggettivo a Ilary. Ecco di chi stiamo parlando.

Ilary Blasi, Tiberio Timperi le dà della ‘caciottara’ a Uno Mattina in Famiglia

Tiberio Timperi contro Ilary Blasi. Nel corso dell’ultima puntata di Uno Mattina in Famiglia il conduttore ha rivolto alla showgirl alcune parole che non sono passate di certo inosservate ai fedeli telespettatori del programma.

Durante il momento di rassegna stampa insieme a Gianni Ippoliti, il noto conduttore ha deciso di commentare la tanto chiacchierata separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi con queste parole:

Possiamo dire una cosa? Trattenerci gli orologi è veramente cheesy, da caciottari.

Con questa frase, dunque, Tiberio Timperi ha dato della caciottara a Ilary Blasi. Il conduttore di Uno Mattina in Famiglia ha pronunciato queste parole in maniera del tutto spontanea, senza rendersi conto che sarebbe poi finito al centro del gossip.

Al momento Ilary Blasi ha deciso di non replicare alle parole del noto conduttore, preferendo dunque di rimanere in silenzio. Non ci resta che aspettare i prossimi giorni per scoprire come si evolverà questa vicenda tanto chiacchierata. Ne vedremo sicuramente delle belle.