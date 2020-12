Ilary Blasi: un regalo super lusso per natale. Ecco quanto costa

Un natale particolare quello che gli Italiani hanno vissuto. Ma comunque l’aria di festa riscalda i cuori di molte famiglie. Come quello di Ilary Blasi che non potrebbe essere più felice per i suoi regali di Natale. “Babbo Natale esiste” annuncia entusiasta sui social, mostrando fieramente quello che ha ricevuto.

Di cosa si tratta? Una meravigliosa borsa di Chanel. Il 26 Dicembre a Santo Stefano, la conduttrice ha raccontato ai suoi fan, le sue feste natalizie, trascorse insieme a suo marito Francesco Totti e i suoi meravigliosi figli, mostrando a tutti lo splendido dono. D’altronde si sa, Ilary ha sempre amato la moda, ed ha aspettato il Natale per farsi un bellissimo regalo. La pochette dell’amatissimo marchio francese, viene sfoggiata con orgoglio e entusiasmo, dalla conduttrice.

Da sempre appassionata di moda, Ilary ha atteso il giorno di Natale per regalarsi una pochette della collezione del brand francese, tra i marchi più amati. Non è ancora chiaro se sia stata un’idea di Francesco o della sua famiglia, ma di sicuro Ilary ne è felicissima. E come darle torto! La pochette è meravigliosa: fatta in velluto con ornamenti e dettagli in metallo nero con effetto dorato, carica di minuziose decorazioni in oro a formare il simbolo di Chanel.

Il prezzo di questo fiore all’occhiello nella collezione della Blasi? Ben 5mila e 500 euro. Anche Ilary Blasi, come tutti noi, ha passato le feste con la sua famiglia nel rispetto delle norme, come testimoniato dalle foto pubblicate sui social. Infatti lei e Francesco si sono cimentati in simpatici siparietti.

Ilary ha scelto un menù molto tradizionale per il pranzo, scegliendo dei classici cappelletti in brodo serviti sulla tavola. Poi la foto di Francesco Totti, vestito da Babbo Natale, da giovanissimo. La loro bellissima storia d’amore va avanti dal 2005, e sembra andare davvero a gonfie vele, auguri alla loro splendida famiglia.