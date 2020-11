"La febbre non scendeva e non avevo forze": Francesco Totti racconta la sua brutta esperienza con il Covid

A inizio mese era arrivata la notizia della positività al Coronavirus dell’ex capitano e leggenda della Roma, Francesco Totti. Dopo circa venti giorni, il pupone ha deciso di pubblicare un post sul suo profilo Instagram, con il quale ha annunciato di essere ufficialmente guarito. Nessun riferimento, invece, ad Ilary Blasi che era risultata positiva a sua volta.

Credit: Francesco Totti – Facebook

La seconda ondata di Coronavirus sta colpendo il nostro paese praticamente con la stessa intensità di quella della primavera scorsa. Tra i tanti volti noti che sono stati colpiti dal Covid, c’è anche l’ex calciatore e capitano della Roma, Francesco Totti. Ora, come lui stesso ha annunciato, è guarito, ma è stato tutt’altro che semplice superare questo periodo.

Ha scelto di pubblicare una raggiante foto che lo ritrae in primo piano con la sua amata Roma sullo Sfondo, Francesco. Alla foto ha aggiunto una didascalia nella quale ha anche brevemente raccontato come ha vissuto questa brutta esperienza:

..ho avuto il COVID e non è stata una passeggiata: febbre che non scendeva, saturazione dell’ossigeno bassa e le forze che se ne andavano. La diagnosi è stata un colpo al cuore: POLMONITE BILATERALE per infezione da Sars Cov 2!

Credit: Francesco Totti – Facebook

Francesco, Inoltre, ha voluto ringraziare i dottori che si sono presi cura di lui e tutte le persone che sono state vicine a lui e alla sua famiglia. Ha colto anche l’occasione per invitare tutti a rispettare tutte le regole necessarie per evitare il diffondersi del virus. Coronavirus che, ricordiamo, circa un mese fa ha portato via anche il suo amato padre, Enzo Totti.

Francesco Totti e il film sulla sua carriera

Credit video: Coming Soon – Youtube

Durante la sua quarantena, Francesco avrà di certo potuto gustarsi il film che lo vede come protagonista. Il titolo è “Mi chiamo Francesco Totti” ed è attualmente disponibile su Sky.

Il lungometraggio, diretto dal regista Alex Infascelli ripercorre passo passo la sua vita e la sua carriera. Dai primi passi mossi sulle spiagge di Torvaianica, ai primi calci al pallone, passando con l’esordio con la sua amata Roma. Un vero e proprio inno biografico che ha come protagonista uno dei calciatori italiani più forti si sempre.