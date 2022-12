Ilary Blasi, una sua amica svela come la conduttrice ha reagito nel vedere Francesco Totti e Noemi Bocchi in pubblico

Ilary Blasi è senza ombra di dubbio uno dei personaggi più chiacchierati nelle pagine di cronaca rosa. In queste ultime ore il nome della showgirl è tornato ad occupare ampio spazio nei giornali di gossip. Il motivo? In un’intervista rilasciata al giornale ‘DiPiù’, una fonte vicina alla conduttrice ha rivelato come Ilary ha reagito nel vedere Francesco Totti e Ilary Blasi in publico.

Dopo la grande sofferenza causata dalla separazione da Francesco Totti, nella vita di Ilary Blasi sembra essere tornato il sereno grazie a Bastian. Pare che la conduttrice sia molto presa dall’uomo con cui ha trascorso qualche settimana fa un meraviglioso weekend a Zurigo.

Qualche giorno fa, in un’intervista rilasciata al settimanale ‘DiPiù’, una persona molto vicina a Ilary Blasi ha rivelato che la showgirl sarebbe molto presa dall’imprenditore. A riguardo, queste sono state le sue parole:

Un uomo che la fa stare bene, la fa sorridere e le fa battere il cuore.

E, continuando, l’amica di Ilary Blasi ha svelato:

A dispetto del suo aspetto da palestrato mostra di avere un lato tenero, affettuoso. Doti che Ilary ha sempre ammesso di apprezzare molto. Stanno già progettando Capodanno in una località esotica.

Oltre a ciò, sempre la stessa fonte ha rivelato in che modo Ilary ha reagito alle apparizioni in pubblico di Francesco Totti e Noemi Bocchi.

Francesco Totti e Noemi Bocchi sono usciti allo scoperto, ecco come ha reagito Ilary Blasi

Come già anticipato, nel corso dell’intervista a ‘DiPiù’ la stessa fonte ha rivelato anche come Ilary Blasi ha reagito alla scelta dell’ex marito Francesco Totti e di Noemi Bocchi di uscire allo scoperto. Stando a quanto emerso, pare che la conduttrice si aspettasse da loro più discrezione.

A riguardo, queste sono state le sue parole: