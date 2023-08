Ilary Blasi vicina alla conduzione di Temptation Island Winter? L’indiscrezione

Nel corso delle ultime ore il nome di Ilary Blasi è stato coinvolto in un nuovo gossip. Stando infatti alle ultime indiscrezioni pare che, dopo la mancata conferma della conduzione della prossima edizione de L’Isola dei Famosi, l’ex moglie di Francesco Totti sarebbe pronta ad una nuova avventura televisiva. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa vicenda.

Durante la presentazione dei palinsesti Mediaset è stato annunciato che presto andrà in onda la versione invernale di Temptation Island. Al momento, però, ancora non si hanno ulteriori dettagli sul programma prodotto dalla Fascino, la società di Maria De Filippi. In una recente intervista Raffaella Mennoia si era esposta in merito alla questione con queste parole:

Ah, la winter edition, già… non se ne è ancora parlato come produzione interna, ma noi il 20 agosto saremo in ufficio. Che ben venga, una versione invernale non è stata fatta in nessuna parte del mondo.

In questi giorni sono emerse alcune indiscrezioni in merito alla conduzione del programma. Se in un primo momento circolava il nome di Lorella Cuccarini, oggi pare che si starebbe pensando a Ilary Blasi.

Al momento, però, si tratta solamente di un rumor non ancora confermato né smentito, anche se in queste ultime ore la notizia sta diventando sempre più insistente. Secondo alcuni, infatti, la notizia è certa e l’ex moglie di Francesco Totti sarà molto probabilmente la nuova conduttrice della nuova edizione di Temptation Island Winter.

Accanto ai nomi di Ilary Blasi e Lorella Cuccarini è stato poi fatto quello di Filippo Bisciglia. Il conduttore, già al timone dell’edizione estiva del programma, sarebbe stato preso in considerazione anche per la conduzione dell’edizione invernale. Come possiamo notare, al momento nessuna notizia è ancora certa. Non ci resta che attendere i prossimi giorni se ci saranno ulteriori novità in merito a questo gossip tanto chiacchierato nelle ultime ore.