Lorella Cuccarini ricorda Silvio Berlusconi: “Era un uomo speciale”

In questi giorni Lorella Cuccarini ha rilasciato un’intervista al settimanale ‘F’. Qui, la maestra di canto della scuola di Amici di Maria De Filippi ha voluto ricordare Silvio Berlusconi, raccontando anche un aneddoto che la lega all’ex Premier. Scopriamo insieme quali sono state le parole della showgirl e qual è l’episodio che la lega a Silvio Berlusconi.

A distanza di qualche giorno dalla morte di Silvio Berlusconi, Lorella Cuccarini ha deciso di ricordare l’ex Presidente del Consiglio tramite un’intervista rilasciata al giornale ‘F’. Al noto giornale, la maestra di canto della scuola di Amici di Maria De Filippi ha rivelato di essere entrata a far parte della grande famiglia Mediaset nel 1987. Queste sono state le sue parole a riguardo:

Sono arrivata a Mediaset nell’87 con Pippo Baudo e ci sono rimasta fino al 2001. Lo ricordo come un presidente attento, appassionato di tv, ma anche di tutte le persone che la televisione la facevano […] A volte compariva a sorpresa durante le prove, perché era curioso dei meccanismi, e salutava tutti, dalla prima all’ultima maestranza. Aveva una grande attenzione per le persone che lavoravano per lui.