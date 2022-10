Ilary Blasi, il video dei Rolex gli è costato caro: multata dai vigili

Il filmato di Ilary Blasi di fronte al negozio Rolex di Roma con tanto di riferimento all’ormai ex marito Francesco Totti ha fatto il giro del web. Nessuno si aspettava un video simile da parte della conduttrice che in questo modo ha voluto prendere in giro Totti dopo che l’ha accusata di essersi portata via la sua collezione di Rolex.

Fonte: Chi

Ebbene, questo scherzetto fatto da Ilary a quanto pare gli è costato caro. Il settimanale Chi in edicola ha infatti pubblicato alcune foto scattate poco dopo il simpatico video postato su Instagram.

Ilary in compagnia dell’amica Alessia Solidani mentre si avvicinano all’auto si accorgono della presenza di vigili urbani che la stanno multando per aver lasciato l’auto in sosta vietata.

Ilary sorridente, dopo un breve scambio di battute con i vigili, firma il verbale prima di andare via. Per carità, dato il patrimonio ingente della Blasi, una multa in sosta vietata non gli cambia certamente la vita, ma il gesto è giusto venga documentato.

Intanto Francesco Totti pare sia pronto a lasciare la mega villa che ha condiviso per 20 anni con Ilary per trasferirsi in un appartamento e stare più vicino alla nuova compagna Noemi Bocchi.

Secondo quanto scritto da Il Messaggero, l’ex capitano della Roma riparte da Roma Nord. Sembra che abbia preso un appartamento in un comprensorio di lusso a Vigna Clara, con piscina e campi da tennis a disposizione. Ma il vantaggio più grande è la vicinanza alla casa di Noemi Bocchi, a solo cinque minuti di distanza.

Un modo per stare più vicino a lei e per allontanarsi dalla casa che ha condiviso per anni con Ilary visto che ormai i due vivevano da separati in casa. Gli spazi dell’enorme villa pare che erano stati divisi e i due comunicano ormai solo tramite whatsapp soprattutto per motivi legati ai 3 figli della coppia.