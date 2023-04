Ilary e Totti, arriva la sentenza del Tribunale: ecco cosa ha deciso

Ilary Blasi e Francesco Totti come tutti sanno si stanno separando e per farlo sono finiti alle vie legali. È in atto infatti una battaglia per spartirsi l’enorme patrimonio della coppia. Ebbene il primo atto di questa vicenda l’ha vinta proprio Ilary.

Qualche giorno fa, come riportato da Il Messaggero, è arrivata la prima sentenza provvisoria formulata dal giudice civile. Una sentenza che avrà valenza per tutta la durata del processo tuttora in corso. Uno dei punti più controversi era a chi doveva andare la casa all’Eur dove la coppia ha vissuto per 20 anni.

Fonte: web

Ebbene i giudici hanno dato ragione a Ilary: la mega villa andrà a lei che potrà viverci insieme ai tre figli. In base al calendario formulato dalla corte, Totti potrà vedere la figlia più piccola Isabel solo attenendosi a quanto stabilito dai giudici mentre gli altri due figli Cristian e Chanel potranno vedere il padre ogni qualvolta lo vorranno.

Oltre a questo il giudice ha stabilito anche un assegno di mantenimento per Ilary da 12.500 euro. A questa cifra Totti dovrà aggiungere anche le spese scolastiche dei figli pari al 75% del totale. Insomma si tratta di una prima vittoria per Ilary ma c’era da aspettarselo che i giudici dessero la casa a lei visto che ci vive con i figli minorenni.

Ilary, la frecciatina a Totti

Ilary che lunedì è partita anche con la nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Si tratta del suo primo impiego da quando si è separata da Francesco Totti e per questo c’era molta attesa per capire se avesse lanciato qualche frecciatina.

Ospite il week end precedente a Verissimo ha preferito non parlare dell’argomento con l’amica Silvia Toffanin. Poi prima di entrare nel vivo della puntata dell’Isola, una frecciatina la Blasi l’ha lanciata. “Effettivamente molte cose sono cambiate. Un uomo che avevo al mio fianco non c’è più. Salutiamo Nicola Savino! Ma si sa uno se ne va c’è uno che arriva.” – ha detto.